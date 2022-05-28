Європейські лідери відновили свою вимогу до Путіна про припинення вогню.

Під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагали звільнення захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє пресс-служба французького лідера.

Зазначається, що Шольц та Макрон знову наполягали на тому, що будь-яке розв'язання війни має бути узгоджено між Москвою та Києвом з повагою до суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім цього, європейські лідери відновили свою вимогу про припинення вогню та закликали Путіна якнайшвидше погодитися на прямий діалог з президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент [Французької] республіки і канцлер Німеччини вимагали звільнити близько 2,5 тисяч захисників "Азовсталі", взятих у військовий полон російськими військами", - наголошують в повідомленні.

Поміж іншим, Шольц та Макрон вимагали припинити блокаду Одеси задля експорту українських зернових через Чорне море та уникнення світової продовольчої кризи. Путін пообіцяв європейським лідерам надати доступ до одеських портів після того, як вони будуть розміновані, і запевнив, що не використовуватиме це з воєнною метою, інформує французька сторона.

Зауважимо, що Кремль та Федеральний уряд Німеччини за підсумками розмови не сповіщали про те, що предметом обговорення лідерів трьох країн було звільнення захисників Азовсталі.

Німецька сторона лише зауважила, що європейські лідери "позитивно відзначили" те, що Путін нібито відданий поводженню з полоненими комбатантами відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Розмова утрьох: про що спілкувалися Шольц, Макрон та Путін

Як писав УНІАН, у суботу, 28 травня, відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Прес-служба Кремля доповіла, що одним з обговорюваних питань було зняття санкцій. Російський лідер обґрунтував необхідність зняття санкційних обмежень проблемами в області глобальної продовольчої безпеки.

Крім того, відбувся "поглиблений обмін думками" щодо ситуації в Україні. Путін, зокрема, заявив про нібито налагодження "мирного життя" в зруйнованому і захопленому росіянами Маріуполі та інших містах Донецької та Луганської області, що знаходяться під окупацією.

Також Путін заявив, що Росія готова до "відновлення діалогу" з Києвом і вкотре висловив невдоволення поставками зброї Україні.

Своєю чергою федеральний уряд Німеччини інформував, що розмову ініціювали Шольц і Макрон. Вона тривала 80 хвилин.

"Канцлер і президент Франції закликали до негайного перемир'я і виведення російських військ. Вони закликали президента Росії піти на серйозні прямі переговори з президентом України і знайти дипломатичне розв'язання конфлікту", - наголосила німецька сторона.

Також у канцлера Німеччини сповістили, що Путін нібито пообіцяв посприяти розблокуванню експорту зерна з України за участі ООН.

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