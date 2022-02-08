Макрон не уточнив, про який саме законопроект ідеться.

Французький лідер Еммануель Макрон підтвердив під час спільної прес-конференції з російським главою Володимиром Путіним, що український президент Володимир Зеленський відкликав один з законопроектів на вимогу "нормандської четвірки".

Про це йдеться у розшифруванні виступу Макрона на сайті Кремля.

У Москві Макрон зазначив, що зусиллями Зеленського був відкликаний законопроект, який буцімто не відповідав Мінським угодам.

І хоча президент Франції не уточнив, який саме, як зауважує Європейська правда, останнім часом було відкликання лише одного законопроекту – "Про засади державної політики перехідного періоду", що передбачав правила реінтеграції окупованих територій.

"Хочу привітати зусиллям президента Зеленського, тобто конкретні зобов’язання, які взяв він на себе в рамках цього формату, зокрема, відкликати закон, який не відповідав Мінським угодам, і президент Путін про це згадав. Так, цей закон був відкликаний за ініціативою президента Зеленського. Також було отримано роз’яснення з приводу того, що в Росії також є законопроекти, які пропонуються, але він заспокоїв нас, що цього не буде, якщо це не відповідає Мінським угодам", - сказав Макрон.

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Як зазначає Європейська правда, проект було відкликано на вимогу РФ для того, щоб зустріч відбулася.

У Зеленського тоді заперечили ці повідомлення, і запевнили, що зняття проекту з розгляду не пов’язане з "нормандським форматом".

Макрон сьогодні прибуде до Києва, де зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським.

Після зустрічі з Путіним французький глава зазначив, що вирушає до України, заявивши, що сторони "продовжують зусилля в рамках "нормандського формату", щоби "повністю виконати Мінські угоди і врегулювати конфлікт на Донбасі".

Франція і Німеччина вирішили реанімувати "нормандський формат" після того, як Путін сконцентрував війська РФ біля кордону з Україною.

Остання зустріч "нормандської четвірки" на рівні президентів відбулась у грудні 2019 року. Це поки єдиний майданчик, де Путін і Зеленський можуть зустрітися за одним столом переговорів.

Кремль протягом багатьох років наполягає на "особливому статусі" Донбасу на умовах Росії, у Києві ж виконання такого ультиматуму РФ відкидають.

Росія окупувала Донбас і Крим у 2014 році, ввівши на території маріонеткові уряди. Наразі бойовики й представники окупаційної влади повністю залежать від рішень Кремля.

Сама ж Москва заперечує факт збройної агресії проти України, намагаючись уникнути відповідальності за дестабілізацію регіонів.

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