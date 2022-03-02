Мати Ксенії Собчак і депутат "Єдиної Росії" Людмила Нарусова назвала "жахливим фейком" інформацію, яку про війну в Україні надають росіянам.

Людмила Нарусова в коментарі телеканалу "Дождь" визнала, що Росія приховує жахливі втрати серед російських військових.

"Навіть людина, далека від військової професії, розуміє, що за кілька діб інтенсивних зіткнень не може не бути жертв!" Нагадаємо, офіційний представник Міноборони РФ Конашенков звітує: "у нас немає жертв", - зазначила Нарусова.

За словами Нарусової, Комітет солдатських матерів в РФ завалений листами і дзвінками від батьків російських призовників. Батьки намагаються встановити зв'язок з солдатами, шукають будь-яку інформацію.

"Питання в тому, щоб зібрати тіла загиблих. Я дзвонила в штаб Західного військового округу і говорила, чому б не домовитися про коридор, по якому хоча б можна вивезти тіла? Оскільки вони лежать на землі, дикі бродячі собаки обгризають тіла, деяких не можна ідентифікувати, тому що вони обгоріли. За якими законами війни це можливо?"- обурилася Нарусова.

Дочка Нарусової Ксенія Собчак писала, що навколо війни "Україна плодить фейки" і просила "Володимира і Володимира домовитися, щоб зупинити війну".

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