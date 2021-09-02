Це рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду впродовж п’яти діб.

Печерський районний суд Києва ще на 60 діб подовжив народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила суддя Світлана Волкова.

Таким чином вона задовольнила відповідне клопотання прокурорів.

Згідно з рішенням суду, Медведчук перебуватиме під домашнім арештом до 31 жовтня включно.

Читайте такожДружина Козака змінила прізвище, ім’я та по батькові, аби уникнути санкцій - журналістОкрім того, йому подовжили чинність низки процесуальних зобов’язань, зокрема, щодо уникнення спілкування з підозрюваними і свідками у справі. Також депутат продовжить носити електронний браслет.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду впродовж 5 діб.

Суд над Медведчуком

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак перебуває за межами України.

Пізніше суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

7 липня суд до 11 листопада продовжив терміни досудового розслідування у справі проти депутатів від "ОПЗЖ".

9 липня суд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Автор: Дмитро Хилюк