Слідство дізналося багато нових подробиць про Медведчука та його оточення, сказала Венедіктова.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що у слідства є кілька оперативних версій, де може переховуватися кум Путіна, підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук.

Про це вона заявила в інтерв’ю Українській правді.

"Є декілька оперативних версій, ми їх відпрацьовуємо. Сказати, що ми думаємо, що він десь у Москві і ми не доберемося до нього – я так не можу. Відпрацьовуються оперативні версії", - сказала генпрокурорка.

При цьому у правоохоронців є щонайменше одна версія того, як Медведчук міг втекти, її перевіряють у рамках відкритого провадження.

Офіційних даних виїзду кума Путіна закордон немає. В іншому випадку, наголошує Венедіктова, це буде незаконним перетином.

"Вони (офіційні дані про перетин – ред.) і не можуть бути, ви ж розумієте. Це поза законом", - наголосила Венедіктова.

Глава ОГП заявила, що не розкриває деталі пошуків Медведчука, тільки підтвердила, що задля цього залучили спеціальну групу.

Однак, вона зауважила, слідство дізналося багато нових подробиць про Медведчука та його оточення: "Ми стільки нового дізнаємося, дотичного до пана Медведчука, але відкриває зовсім інші можливості і горизонти. Я думаю, що після пошуків Медведчука у нас будуть й інші цікаві кримінальні провадження".

Йдеться і про народних депутатів, і власності підприємств стратегічного значення.

Медведчук підозрюється у держзраді і до початку повномасштабного вторгнення Росії перебував під домашнім арештом. Напередодні атаки росіян з’явилась інформація про таємний виїзд дружини члена ОПЗЖ Оксани Марченко до Білорусі.

Невдовзі втік і сам Медведчук.

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