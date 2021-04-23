Напередодні Путін запропонував Зеленському по темі Донбасу спілкуватися з бойовиками.

На Банковій анонсували реакцію президента Володимира Зеленського на пропозицію президента РФ Володимира Путіна про зустріч у Москві.

Про це заявила прес-секретар Зеленського Юлія Мендель, пише "РБК-Україна".

"Реакція глави держави обов'язково буде", - сказала Мендель.

Що запропонував Путін Зеленському

Напередодні Путін відреагував на пропозицію президента України зустрітися на Донбасі. Він порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви. "Що ми хочемо обговорювати на цій зустрічі? Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді, в першу чергу, керівництво України має зустрічатися з керівниками "республік", а вже потім обговорювати проблеми з представниками третіх країн. Якщо мова про двосторонні відносини, то ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час", – відповів Путін.

Зеленський запропонував Путіну зустрітися

У відеозверненні ввечері 20 квітня Зеленський запропонував Путіну провести переговори на Донбасі.

22 квітня прес-секретар російського президента заявив, що Путіну повідомлено про ідею українського колеги Володимира Зеленського.

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Автор: Юрій Годован