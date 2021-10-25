Поки немає чітких уявлень, коли зустріч глав МЗС у "нормандському форматі" може відбутися, зазначила посол ФРН.

Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен заявляє, що канцлер Ангела Меркель працюватиме до останнього дня свого канцлерства над організацією зустрічі в "нормандському форматі" (Україна, Росія, Франції та Німеччини), однак, поки складно говорити про можливу дату заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Фельдгузен сказала на прес-конференції журналістам.

Дипломат зазначила, що Німеччина разом з Францією вже дуже багато часу працюють над можливістю організувати зустріч на рівні міністрів закордонних справ у форматі "нормандської четвірки".

Читайте такожЗеленський назвав причину, з якої не відбувається його зустріч з Путіним"Звичайно, це дійсно важко. Зараз поки ще немає чітких уявлень, коли вона може відбутися. Відбуваються контакти як з українською, так і з російською сторонами. Федеральний канцлер сказала, перебуваючи в Києві, що вона буде працювати над організацією цієї зустрічі кожен день, до останнього дня перебування на своїй посаді", – додала Фельдгузен.

Нагадаємо, 12 жовтня в Парижі повідомили про проведення в найближчі тижні зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки". Ця заява з'явилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон і Ангела Меркель провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, а потім окремо іншу розмову з лідером Росії Володимиром Путіним.

Пізніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що зустрічі міністрів у "нормандському форматі" найближчим часом не буде, і Україна, за словами Лаврова, нібито "спотворює факти" і "не виконує минулі домовленості".

Своєю чергою, глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає "слабким виправданням" слова Лаврова. "Мовляв, Путін не обіцяв провести зустріч міністрів "нормандського формату", а "обіцяв доручити розглянути, як можна вийти на таку зустріч. А потім росіяни не розуміють, чому їх словам більше ніхто не вірить", – заявив міністр.

Автор: Віталій Саєнко