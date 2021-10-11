Ангела Меркель і Еммануель Макрон пообіцяли докладати всіх необхідних зусиль для мирного врегулювання на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

В ході зустрічі сторони обговорили подальші кроки з метою мирного врегулювання на Донбасі, а також підготовку до проведення чергового саміту "Нормандської четвірки", повідомили в Офісі президента України.

"Сторони відзначили, що очікують від цього саміту конструктиву та досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення стійкого миру на Донбасі. Лідери трьох держав обговорили пропозиції щодо домовленостей, які могли б бути розглянуті на саміті в Нормандському форматі", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також подякував Німеччині та Франції за їхню підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також активну участь у переговорах у "нормандському форматі". Український президент сподівається на таку ж активну участь цих держав і в майбутньому.

Президент України також розповів про безпекову ситуацію на сході країни та про зусилля, яких докладає наша держава для досягнення миру.

Макрон і Меркель запевнили, що їхні держави докладатимуть усіх необхідних зусиль для мирного врегулювання на Донбасі.

Також вони пообіцяли порушити під час своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним питання щодо дотримання зобов'язань, взятих на себе сторонами під час зустрічі "нормандської четвірки" у грудні 2019 року.

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Нормандський формат: що це

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Останній саміт "нормандської четвірки" по Донбасу відбулася в Парижі у грудні 2019 року. Після цього новий саміт планувалося провести в Берліні, але він так і не відбувся.

У січні 2021 року в Берліні пройшли переговори радників лідерів "нормандської четвірки". Українська сторона акцентувала на питаннях безпеки і на посиленні цієї складової домовленостей.

Як раніше повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський прокоментував можливість розширення "нормандського формату" для врегулювання ситуації на Донбасі. Він вказав, що хотів би, щоб США приєдналися до переговорів.

Голова ОП Андрій Єрмак заявляв, що Україна веде перемовини, щоб зустріч "нормандської четвірки" відбулася до завершення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Автор: Олександр Топчій