Демілітаризація РФ - невід’ємна частина забезпечення глобальної безпеки, зазначили в ОП.

В Офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що півострів Крим має бути світовим курортом, а не військовою базою для терористів.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter після повідомлень про вибухи в тимчасово окупованому Криму на території аеродрому "Саки", де базується ворожа авіація.

Подоляк підкреслив, що демілітаризація Російської Федерації - невід’ємна частина забезпечення глобальної безпеки.

А щодо півострова Крим він наголосив: "Майбутнє півострова Крим - бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається".

Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів з боку російської військової авіабази у Новофедорівці. За даними кримських ЗМІ, одна людина загинула і ще п’ятеро постраждали.

У Міноборони України прокоментували вибухи, зазначивши, що не можуть встановити причину займання, однак вкотре нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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