Чиновник вже подав заяву про звільнення до Апарату Ради, повідомив представник Кабміну в парламенті.

Олег Уруський подав заяву про звільнення з посади віце-прем’єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Чиновник подав заяву про звільнення за власним бажанням до Апарату Верховної Ради, повідомив у своєму каналі в Telegram представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Нагадаємо, 6 липня 2020 року Верховна Рада призначила Олега Уруського на посаду віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

22 липня Кабінет міністрів створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

1 листопада стало відомо, що подав у відставку віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков.

Пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що кадрові питання парламент має розглянути вже цього тижня – у середу, 3 листопада. Політик зазначив, що таких питань багато.

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Автор: Леся Лещенко