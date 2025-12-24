Водночас президент зауважив, що цю угоду неможливо було виконати.

Росія ставить під сумнів дотримання Україною мирної угоди, оскільки вважає, що Київ свого часу не виконав зобовʼязань за Мінськими угодами.

Таку думку під час розмови з журналістами висловив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНІАН.

"Ви повинні зрозуміти американців, які живуть в багатомісячному діалозі з росіянами, які їм кажуть: так, а який сенс, що вони там підписують, чи не підписують? Вони підписали Мінські угоди, вони їх не виконали. Це загальна думка американців і росіян – що Україна їх не виконувала. Ми зараз не обговорюємо правда це чи не правда. Ми повинні відстоювати свої інтереси", – сказав Зеленський.

Він додав, що хоч ця угода й була підписана, але виконати її було неможливо. Оскільки деякі положення у ній заходили у глухий кут. А ті зобовʼязані, які було реально виконати – не виконувала РФ.

"Зараз вони кажуть, що це Україна не виконувала. Але там угода була запрограмована на те, що її неможливо виконати, вона була так складена і укладена. Патова ситуація. Ніхто не може це зробити. Ні одна зі сторін. Але вважається, що Україна підписала, отже вимагалося, щоб виконували. Від України часто вимагається трошки більше", – додав Зеленський.

Мінські угоди

Нагадаємо, у 2023 році колишній помічник президента РФ Владислав Сурков заявив, що під час розробки Мінських угод керівництво Росії виходило з того, що ці домовленості не повинні бути виконані.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше наголошував, що для заключення угоди про закінчення війни, Київ має отримати надійні гарантії безпеки. Він також зазначив, що ніхто не вірить у Будапештський меморандум, Мінські домовленості-2 або "Мінськ-3", адже треба, щоби нові гарантії безпеки були юридично зобов’язуючими і затверджені у парламентах.

