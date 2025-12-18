Також Україна потребує розуміння, як спрацюють потенційні гарантії в разі повторення російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що репараційна позика за рахунок заморожених російських активів зробить позицію України на переговорах щодо пошуку миру більш сильнішою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на пресконференції у Брюсселі, де сьогодні відбувається саміт лідерів країн-членів Євросоюзу.

На переговорах з США досі є невирішені питання

Зокрема, глава держави розповів про чутливі питання, про які велась розмова із Сполученими Штатами.

"Донбас – це питання, яке не вирішене. У нас різні погляди. (Також) атомна станція, яка окупована Російською Федерацією і не працює. Зруйнована, але повинна працювати і давати електрику. Наша станція і наші права. Питання не вирішене", - наголосив Зеленський.

Також, за словами Зеленського, залишається невирішеним питання щодо фінансової підтримки України за рахунок заморожених російських активів.

"Я сьогодні про свій погляд сказав колегам і лідерам. Я вважаю, що питання reparation loans повинно бути позитивно вирішеним. Тому що це питання не тільки фінансової підтримки України у першому кварталі 2026 року, а це і питання іншого характеру. Ми дуже не хочемо, щоб цей інструмент потім залишився у руках "руських". Ми дуже цього не хочемо. Вважаємо, що вони будуть робити все, щоб це блокувати", - наголосив Зеленський.

Використання заморожених російських активів на підтримку України

Також президент України пояснив, наскільки важливо отримати рішення Євросоюзу про репараційну позику за рахунок заморожених російських активів зараз у контексті переговорів зі США про пошук шляхів завершення війни.

Зокрема, глава держави відповів на питання, чи потрібен Україні цей важіль у вигляді репараційної позики для продовження боротьбі на полі бою, оскільки адміністрація президента США нібито чинить тиск на Україну щодо територіального питання:

"Усі ці питання пов’язані між собою. Потрібно, щоб Росія, і будь-хто інший, не використовував ці російські активи, як важіль впливу на нас. Ми хочемо рішення, щоб це не було частиною перемовин. І ми хочемо, щоби цей інструмент підтримував нас. Ми більш впевнені за столом перемовин з таким інструментом, ніж без нього".

Також він сказав, що якщо немає грошей, то виникає питання, як Україна буде стояти ще рік на полі бою.

"А поки шо у повітрі такі питання є. Хочеться знести усе зайве і сфокусуватися на реальних причинах, які можуть реально зупинити Путіна, і де нам дійсно складно у перемовинах. І тому, якщо не буде питання фінансів, ми перейдемо тоді до питання щодо Донбасу", - відзначив Зеленський.

За його словами, ці речі у партнерів України пов’язані – схід України і гарантії безпеки.

"Я вважаю, що закінчення війни, у цілому, не тільки земля, а закінчення війни, у цілому, пов’язано із гарантіями безпеки. Бо без сильних гарантій безпеки це не значить, що це закінчення. Тоді це якась пауза. І коли Росія вирішить, що готова знову йти з агресією, вона піде", - переконаний президент.

Якими мають бути гарантії безпеки

Він наголосив, що усім мають бути зрозумілі ті гарантії безпеки, які будуть у повоєнної України. Це має бути зрозуміло народу України, українцям, які бажають повернутися, європейцям, які бачать Україну майбутнім членом ЄС, інвесторам і американському бізнесу.

Президент відзначив, що ніхто не вірить у Будапештський меморандум, Мінські домовленості-2 або "Мінськ-3", адже треба, щоби нові гарантії безпеки були юридично зобов’язуючими і затверджені у парламентах.

"Чи цього достатньо? Це важливо, це деталь, якої в Україні ніколи не було. Чи достатньо? Ні. Коли ми проговорюємо гарантії безпеки з американцями... Там питання якості і кількості укомплектування української армії. Це абсолютно справедливо. Це те, що можна побачити, і український народ вірить у сильну українську армію", - сказав Зеленський.

Він додав, що сильна українська армія – це нормальний контракт, заробітна плата, укомплектованість, тренування, умови і зброя.

"І є питання, на яке я, поки що, не можу отримати відповідь. Не можу, не значить - що хтось не хоче. Просто ще не дійшли до цього. Питання всіх гарантій безпеки: якщо ви не в НАТО, але гарантії безпеки як в НАТО. Хтось каже, що може це і краще. Я не знаю. Я не берусь оцінювати. Я берусь оцінювати тільки одне, відповідь на запитання – що зроблять Сполучені Штати Америки, коли Росія знову прийде з агресією? Що ці гарантії безпеки зроблять, як це спрацює? Як спрацюють усі партнери? Яким чином і якою силою вони спинять Москву?", - наголосив Зеленський.

Він сказав, що хоче отримати відповідь на ці питання. "Хай вона не буде публічною але нехай вона буде закріплена в якихось документах", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, на переконання Зеленського, Україна "може не витримати" у війні, якщо Європейський Союз не знайде джерел для фінансової підтримки Києва на 2026 рік. У такому разі, як попереджає президент європейців, їм доведеться платити кров’ю.

