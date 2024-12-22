Однак там допустили, що таке питання може розглядатися в невизначеному майбутньому.

Польща виключила можливість відправки миротворців в Україну для гарантій безпеки.

Про це заявив міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш в інтерв'ю Голосу Америки. "Ми виключаємо можливість перебування польських військових на території України", - сказав він.

На думку Косиняк-Камиша, рішення про відправлення миротворців в Україну не має ухвалювати група країн, у цьому питанні ключову роль має відігравати НАТО.

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Польський міністр зазначив, що його країна про всяк випадок розробляє рішення з цього приводу, але доки мирний процес не буде завершено, вводити війська в Україну не планується. При цьому він підкреслив, що жоден мирний процес неможливий без участі України.

Питання миротворців в Україні

Військовий експерт Іван Ступак окреслив три сценарії можливого введення миротворців в Україну. З них найменш імовірний варіант, це коли миротворці самі зупинять війну. На його думку, більш імовірно, що миротворці з'являться тільки після припинення вогню.

При цьому інший експерт Олег Білоколос вважає миротворців узагалі не реалістичною ідеєю, оскільки західні країни не мають політичної волі та не готові витрачати на це гроші.

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