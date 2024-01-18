В Україні за кількох умов варто брати до лав армії засуджених, вважає уповноважений Ради з прав людини.

Мобілізація 2024 в України продовжується, і уповноважений парламенту з прав людини Дмитро Лубінець виступає за те, щоб в нашій державі до лав армії можна було залучати ув'язнених громадян.

Омбудсмен 4 січня брав участь в обговоренні резонансного урядового проекту закону про мобілізацію під час на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якому, зокрема, також був головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Лубінець розповів в інтерв'ю NV, що на заході говорив, як можна організувати мобілізацію ув'язнених.

"Наприклад, я запропонував: якщо ви на рівні закону прописуєте всі можливі категорії громадян України, які можуть бути мобілізовані, то чи не є сенс прописати, в тому числі тих, хто відбуває покарання у виправних колоніях?... І тут, знову ж таки, я знаю застереження, як можна брати ув’язнених. Я сказав, що це дуже просто", - поділився співрозмовник.

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За його словами, це визначається на рівні закону. "Треба дві умови: перша - громадянин України, який в такому статусі, хоче потрапити у відповідний підрозділ. Друга - відповідний підрозділ готовий взяти до себе такого громадянина України", - заявив Лубінець.

У той де час він визнав, що Залужний "категорично висловився проти".

"З іншого боку, я сказав, що якщо виконані оці дві умови, коли сам підрозділ готовий взяти, - вони ж беруть на себе відповідальність за таку людину. Ми розуміємо, що попередньо будуть збирати інформацію, будуть проводити якийсь там аналіз, чи треба їм така людина, и не треба…", - додав омбудсмен.

Мобілізація в Україні - важливі новини, які варто знати

Наприкінці 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив, що військові попросили мобілізувати ще до 500 тисяч наших громадян. Пізніше Кабмін подав у Раду проект закону, який передбачалося покращення мобілізаційних заходів.

Документ обговорювали у парламенті за участі, у тому числі Валерія Залужного. ЗМІ писали, що головнокомандувач ЗСУ виступив проти пропозиції мобілізовувати засуджених. В урядовому законопроекті про мобілізацію знайшли багато "ляпів", Кабмін відкликав документ.

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