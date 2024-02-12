Потенціал українських аспірантів має цінуватися однаково - незалежно від форми фінансування їхнього навчання, підкреслила нардеп.

Мобілізація в Україні триває, і у Верховній Раді запропонували не позбавляти аспірантів-контрактників права на відстрочку.

Заступник голови фракції "Слуга Народу", народний депутат України, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина подала відповідну правку до оновленого законопроекту про посилення мобілізації, оскільки, за її словами, таке обмеження суперечить Конституції України та закону "Про вищу освіту". Про це народна обраниця повідомила у Telegram.

Народна депутатка зазначила, що ухвалений у першому читанні законопроект 10449 (про мобілізацію) містить норму, що обмежує право аспірантів-контрактників на відстрочку від мобілізації. За її словами, це суперечить статтям 24 та 64 Конституції України, статті 4 закону "Про вищу освіту". "Подала правку про виключення із законопроекту цієї норми до другого читання в ВРУ. Потенціал наших аспірантів має цінуватися однаково - незалежно від форми фінансування їхнього навчання", - наголосила Гришина.

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Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку").

В оновленому законопроекті передбачається, зокрема, знизити призовний вік до 25 років (зараз становить 27), скасувати строкову службу й запровадити електронний кабінет військовозобов'язаного.

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