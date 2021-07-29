Зеленський нібито поки не погодив кандидатуру Антона Геращенка, запропоновану новим головою МВС.

Кабінет міністрів у четвер, 29 липня, отримав подання про призначення трьох нових заступників міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського - це Богдан Драп'ятий, Ігор Бондаренко та Мері Акопян.

Про це повідомляє ZN.UA, посилаючись на власні джерела.

Богдан Драп'ятий очолює Секретаріат комітету Ради з питань правоохоронної діяльності. З ним Монастирський разом працював у Комітеті.

Ігор Бондаренко є директором Департаменту інформатизації МВС, а Мері Акопян очолює Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС.

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ЗМІ припускають, що Акопян буде заступником міністра з питань європейської інтеграції. Своєю чергою Бондаренко може стати заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також повідомляється, що на посаді може залишитися заступник міністра Антон Геращенко. Але президент нібито поки не погодив його кандидатуру, запропоновану новим міністром.

Відставка Авакова і призначення Монастирського

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС, яку він займав з 2014 року.

Через два дні Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський висунув на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру голови комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського, а 16 липня Рада схвалила цю пропозицію.

Автор: Денис Прядко