У травні 1944 року відбулася насильницька депортація кримськотатарського народу сталінським режимом.

Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту визнати геноцидом депортацію кримських татар у 1944 році.

Про це йдеться в заяві МЗС з приводу Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу - насильницької депортації кримськотатарського народу сталінським режимом у травні 1944 року.

"Закликаємо світ визнати геноцидом депортацію кримських татар 1944 року, долучитися до міжнародної "Кримської платформи", в рамках якої Україна разом з партнерами продовжує спільну боротьбу за деокупацію Криму, посилити міжнародний санкційний тиск на РФ. Російська Федерація повинна понести міжнародно-правову відповідальність за всі скоєні нею злочини проти людства і людяності на території України, в тому числі в Криму", - наголошується в заяві.

Також сказано, що окупаційний режим з політичних або релігійних мотивів незаконно утримує за ґратами понад 120 громадян України з Криму, більшість серед яких - кримські татари.

"Російські окупанти протягом восьми останніх років здійснили безпрецедентну мілітаризацію Криму, перетворивши колись гостинний і мирний півострів на свою військову базу і підірвавши безпеку в Чорноморському регіоні. Зараз російські військові використовують півострів для обстрілів українських міст і захоплення територій на півдні України", - йдеться в заяві.

При цьому, повномасштабне вторгнення РФ в Україну лише погіршило ситуацію з правами людини на півострові. Зокрема, кримські татари потерпають від системних політичних переслідувань, дискримінації за етнічною та релігійною ознаками, насильницьких зникнень, тортур, затримань.

Депортація кримських татар:

18 травня 1944 року з Криму був примусово депортований кримськотатарський народ. Офіційною причиною послужило звинувачення всього народу у співпраці з Третім Рейхом.

Депортованим відводили від декількох хвилин до півгодини на збори, після чого їх на вантажівках транспортували на залізничні станції. Звідти ешелони з ними відправляли в місця заслання. Депортовані були вивезені в республіки Центральної Азії, Уралу, Комі, Сибіру.

Протягом двох перших років заслання в результаті жорстких умов перевезення, хвороб, рабської праці загинули за різними оцінками до 46% всіх депортованих.

За даними НКВС, було депортовано 183 155 кримських татар.