Перебуваючи в другому ешелоні наступу, бойовики Кадирова займалися обшуками помешкань, знущаннями над заручниками та мирними мешканцями, грабунками та розбоєм.

У військовому вторгненні в Україну брали участь близько 2,5 тис. бойовиків з Чечні. У них було "особливе завдання", адже у боях "кадирівці" отримували ганебні поразки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Так звані "кадирівці" почали заходити на територію України в перші дні широкомасштабного військового вторгнення Росії. Основним їхнім завданням було залякування та геноцид українців. Перебуваючи в другому ешелоні наступу, вони займалися обшуками помешкань, знущаннями над заручниками та мирними мешканцями, грабунками та розбоєм", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що після того, як російські війська почали зазнавати перших масштабних втрат, "кадирівцям" наказали зупиняти підрозділи окупантів, що відступали, та показово розстрілювати тих, хто відмовлялися воювати.

"З ганьбою відкинуті українськими воїнами від Києва та Чернігова, кадирівські найманці перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки, де продовжили грабувати та знімати ролики про свої "подвиг" для TikTok. Показово, що попри вдавані навченість, бойовий дух та оснащення кадирівських тіктокерів, навіть поза зоною активних бойових дій, з 2,5 тисячі найманців близько ста загинули, близько трьохсот отримали поранення та понад шістдесят втекли з України покинувши зброю та амуніцію", - зауважили в ГУР.

Воєнна розвідка України оприлюднила список бойовиків з Чеченської Республіки, які в березні – травні 2022 року брали участь в російській агресії і нагадує, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "кадирівці" грабують не тільки українців, а й окупантів. Про це росіянин розповів під час телефонної розмови, яку перехопила СБУ.

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