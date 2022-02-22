Лідери трьох країн жорстко засудили рішення Путіна визнати ОРДЛО і домовились про подальші спільні кроки у відповідь.

Президент США Джо Байден обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном питання російської ескалації на українському кордоні.

Як повідомляє прес-служба Білого дому, сторони "жорстко засудили рішення президента Путіна визнати "незалежними" регіони України, так звані "ЛНР" та "ДНР"", - передає Голос Америки.

"Вони обговорили, як продовжуватимуть координувати їхню відповідь у наступних кроках", - йдеться у заяві Адміністрації президента США.

Канцлер Шольц, президент Байден та президент Макрон погодились, що цей односторонній крок Росії є чистим порушенням Мінських угод

Водночас речник німецького головування у Раді ЄС Себастіан Фішер повідомив, що лідери трьох країн домовились, що рішення Путіна "не залишиться без відповіді".

"Канцлер Шольц, президент Байден та президент Макрон погодились, що цей односторонній крок Росії є відвертим порушенням Мінських угод. Німеччина, Франція та США жорстко засудили рішення президента Росії. Цей крок не залишиться без відповіді", - написав у Твітері Фішер.

За його словами, сторони висловили солідарність з Україною та привітали стриманість, яку демонструє цими днями Україна.

Лідери трьох країн також погодились "робити все можливе, щоб не допустити подальшої ескалації ситуації", - повідомив речник.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого Байден підписав указ про санкції відносно ОРДЛО. Серед іншого указ, забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку юридичних осіб США з або на територію так званих "ДНР" і "ЛНР".

Раніше Державний департамент США засудив рішення президента Росії визнати незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР" та наголосив на підтримці суверенітету, територіальної цілісності, уряду та народу України.

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності та суверенітету "республік" ОРДЛО, підтримуваних Кремлем.