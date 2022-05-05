Радник керівника Офісу президента наголосив, що російський нацизм треба знищити.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що на Росію чекає масова "денацифікація" у майбутньому.

Про це Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.

"Кремль вирішив відмовитися від терміна "денацифікація", бо дослідження показали, що росіяни не розуміють його значення, їм важко його вимовляти, пишуть ЗМІ. Серйозно? Ви вторглися в іншу країну, масово вбивали мирних людей під надуманим приводом, а потім… просто передумали?", - відзначив Подоляк.

"Що ж, мушу засмутити всіх прихильників війни. Зараз саме час вчитися правильно писати, вимовляти й тлумачити вказаний термін. Бо денацифікація – це те, що масово чекає на Росію в недалекому майбутньому. Російський нацизм обов'язково маємо знищити", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше російські журналісти-розслідувачі з видання "Проект" із посиланням на джерела в Кремлі повідомили, що через тиждень, як Путін розпочав повномасштабну війну проти України, були проведені закриті соціологічні дослідження, які засвідчили, що російські громадяни не могли чітко пояснити, що означає термін "денацифікація", а деяким навіть важко було це слово вимовити.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

За підрахунками ООН, станом на 2 травня в результаті дій російських окупантів в Україні підтверджено поіменно загибель 3153 мирних жителі. Ще 3316 людей були поранені. В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​

В Офісі генпрокурора також повідомили, що станом на 5 травня внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинула 221 дитина.

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