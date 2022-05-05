Через війну з РФ найбільше дітей постраждало в Донецькій області, зазначили в Офісу генпрокурора.

Внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинула 221 дитина.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора у своєму Telegram.

"Станом на ранок 4 травня 2022 року більше ніж 629 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними, загинула 221 дитина, поранено понад 408. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Найбільше дітей постраждали у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у Києві - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, 3 травня внаслідок обстрілу російськими окупантами с. Великий Кут Миколаївської області поранено 9-річну дівчинку.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних російськими окупантами на території Київської області, в с. Шибине виявлено тіло 10-річної дівчинки, яка загинула від осколкових поранень через потрапляння в будинок ворожого снаряду.

Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1 584 закладів освіти, при цьому 118 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник у низці областей спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і цивільні.

В Офісі генпрокурора повідомляли, що станом на 3 травня через повномасштабну агресію РФ загинули 220 дітей, а 406 - отримали поранення.

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