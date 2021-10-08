Її колега припускає, що це реакція на смерть Полякова.

Народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Анна Скороход втратила свідомість в будівлі комітетів Верховної Ради, наразі вона в лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам розповів депутат цієї групи Дмитро Лубінець.

Читайте такожДепутат прийшла на роботу в наряді зі спаленням Верховної Ради (фото)"Анна сидить (в сесійній залі ВР - УНІАН) поруч з Антоном. Вони найбільше спілкувалися. Я думаю, що це її реакція на те, що він загинув", - сказав Лубінець.

Він пояснив, що Скороход, перебуваючи в приміщенні комітетів парламенту, знепритомніла. Їй терміново викликали швидку.

"На даний час вона перебуває в лікарні на вулиці Верхній", - зазначив парламентарій і додав, що Скороход погано почувається.

Смерть Полякова: що відомо

Народний депутат від групи "Партія "За майбутнє" Антон Поляков помер у Києві у ніч проти 8 жовтня.

За даними генпрокурора Ірини Венедіктової, депутата в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати.

Водій стверджував, що взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі, після цього його почало нудити в машині. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при депутатові.

За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "Природна смерть".

За результатами розтину, смерть настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Автор: Ольга Робейко