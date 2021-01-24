Серед артистів, що цікавили депутата - актор з російської пропагандистської стрічки "Крим", знятої за підтримки МІноборони РФ.

Народний депутат Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») в лютому 2020 року написав депутатське звернення до СБУ та Держприкордонслужби, в якому просив надати офіційну інформацію про відсутність заборони на в’їзд в Україну вісьмом артистам із Росії.

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Про це йдеться у матеріалі проекту «Схеми: корупція в деталях». Зазначається, що Гончаренко зробив запит на прохання директорки московського театру "Школа современной пьесы".

Серед інших, депутат цікавився дозволом на в’їзд Йосипу Райхельгаузу – засновнику і худкерівнику театру, уродженцю Одеси. Гончаренко називає Райхельгауза своїм особистим другом.

«Він ніколи не підтримував анексію Криму. Я з надзвичайною повагою ставлюся до нього, допомагав організовувати гастролі його театру раніше і буду радий, коли закінчиться карантин, дуже хочу, щоб його театр знову приїхав в Україну», – пояснював нардеп.

Втім, журналісти «Схем» знайшли інтерв’ю Райхельгауза від червня 2014-го із зовсім іншої риторикою.

«Когда я услышал в первый раз, что там, в Крыму, требуют в Россию – я обрадовался так, наконец-то, счастье, это наш Крым, это русский Крым. Все правильно, и если бы мы не торопились, не насиловали, дали бы этой любви хотя бы какое-то время развиться... По результату все правильно: Крым наш», – казав він в інтерв’ю «Эхо Кирова в Москве».

Однак крім Райхельгауза у перелік Гончаренка входять й інші суперечливі особи. Серед інших, нардеп згадує російську акторку Ірину Алфьорову, яка станом на сьогодні перебуває в «Переліку осіб Мінкультури, які створюють загрозу нацбезпеці». Є там і російський актор Юрій Чернов, який зіграв у фільмі «Крим». Це пропагандистська стрічка, знята за підтримки Міністерства оборони РФ.

Згадується в переліку й російський артист Марат Башаров, – який, за даними ЗМІ, відвідував Крим вже після його анексії Росією.

Сам Гончаренко у коментарі журналістам пояснив свої дії.

«Я запитую СБУ і Державну прикордонну службу, ці люди конкретно були помічені в антиукраїнській діяльності, чи ні? Якщо вони були помічені – їм немає чого робити в Україні. Якщо вони не були помічені в антиукраїнській діяльності – ласкаво просимо, приїжджайте і давайте обмінюватися культурою», - цитують його слова «Схеми».

Водночас журналісти поцікавились позицією «Європейської солідарності» щодо лобіювання Гончаренком в’їзду підсанкційних російських артистів.

Співголова фракції Ірина Геращенко запевнила журналістів – якщо до такої діяльності буде причетний один з депутатів ЄС, то фракція відреагує.

«Я обіцяю вам, як співголова фракції, що ми піднімемо це питання на фракції і будемо мати висновки, – зазначила Геращенко», - підсумувала вона.

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Автор: УНІАН