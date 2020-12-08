Непрофесіонали в українській владі зробили все для того, щоб Україною керували міжнародні валютні організації. На словах вони прийшли нам «допомагати», на ділі – це завойовники, які під виглядом допомоги «вбивають» економіку України. І в списку цих завойовників – Міжнародний валютний фонд.

Про це заявив народний депутат, співголова політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович під час акції проти співпраці України з МВФ, яка пройшла у вівторок, 8 грудня, під стінами Кабінету міністрів у Києві.

«Ще якихось 20 років тому поляки та угорці приїжджали в Україну за продуктами. Сьогодні ж їхні країни – це локомотиви європейської економіки, а де ми... Є кілька причин, і головна – нами керують обмежені управлінці, а ними керують міжнародні валютні організації, які прийшли нібито нам «допомагати» облаштовувати життя», – заявив Рабінович.

Насправді ж, вважає політик, ці організації, серед яких Міжнародний валютний фонд, домагаються вбивства української економіки.

«Чому в заставу МВФ ми повинні були віддати нашу медицину, пенсійну систему, працездатних людей? Відповідь проста: до нас прийшли завойовники, які під виглядом допомоги «вбили» економіку України. Знищені локомотиви нашого авіабудування, суднобудування, космічної галузі», – зазначив парламентарій.

Він нагадав деякі гучні обіцянки влади, мовляв, в Україні «буде найкраща у світі медицина», що «гроші підуть за пацієнтом».

«І що ми бачимо? Медицина вбита, а кожен новонароджений вже повинен мати непомірні кошти! Хіба ми з вами брали ці гроші? Ні! Представники міжнародних фінансових організацій завжди говорили, що Україна – одна з найбільш корумпованих країн, але продовжували давати гроші нашій владі – владі корупціонерів», – обурився співголова ОПЗЖ.

У зв'язку з цим народний депутат озвучив низку пропозицій

«Перше: українці не повинні розплачуватися за корупціонерів, які сидять в урядових будівлях – нехай МВФ отримує гроші від тих, хто їх займав! Друге: МВФ сам зруйнував економіки 14 країн світу. Наприклад, Угорщина, у якої ще недавно була важка економічна ситуація, після рецептів Фонду взагалі заборонила діяльність цієї організації (а також фондів Сороса) у себе в країні, і сьогодні це дійсно процвітаючою європейська країна. Ми повинні наслідувати приклад Угорщини та вигнати МВФ з країни! Україна потрібна МВФ лише як «дійна корова»! Міжнародні фонди, які називають себе «друзями», хочуть у нас забрати землю, знищити промисловість, забрати робочу силу. Але ми можемо зупинити їх, якщо не будемо байдужі до долі України! У нас ще є шанс перемогти! МВФ – геть!» – резюмував Вадим Рабінович.

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Автор: УНІАН