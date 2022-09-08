Вони зустрілися на авіабазі Рамштайн.

Міністр оборони України Олексій Резніков і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели зустріч на авіабазі Рамштайн.

Про це Резніков повідомив у Twitter.

"У мене була дуже продуктивна і надихаюча зустріч зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн. НАТО планує організувати навчання на основі стандартів NSPA для українського Агентства з оборонних закупівель", – пише Резніков.

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Міністр також опублікував фото зі Столтенбергом, що тримає фрагмент російської крилатої ракети "Калібр", яку росіяни націлювали на Київ.

"Послання НАТО в контактній групі з оборони України полягає в тому, що нам необхідно нарощувати і надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно", – написав своєю чергу генсек НАТО.

Столтенберг також подякував Міністру оборони США Ллойду Остіну за зустріч у Рамштайні, і за сильне лідерство США.

Як повідомляв УНІАН, Міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5") закликав союзників підтримувати оборонні потреби України на довгострокову перспективу.

Також США схвалили виділення додаткової військової допомоги для України на суму $675 млн після зустрічі керівників оборонних відомств двох країн.

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