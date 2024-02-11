Наєв обіймав посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ з 2020 року.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що дізнався про указ президента про своє звільнення із засобів масової інформації.

Про це Наєв повідомив у Telegram. "Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України, яку обіймав з 2020 року", - написав він.

Наєв подякував військовим за захист та повідомив, що вірить у перемогу України. "Щиро дякую всім генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за самовіддану службу, за злагоджену роботу і спільні зусилля, за довіру та підтримку", - написав він.

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Військовий також зазначив, що "роботу не закінчено, адже війна триває". "Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране!", - підкреслив Наєв.

Звільнення Наєва

Сьогодні президент країни Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ. "Звільнити Наєва Сергія Івановича з посади Командувача об'єднаних сил Збройних сил України", - зазначалося в тексті указу. Іншим указом Зеленський призначив на цю посаду Юрія Содоля.

Більше про Сергія Наєва

Сергій Наєв - генерал-лейтенант. Обіймав посаду командувач Об'єднаних сил ЗСУ з 2020 року.

Під час нападу РФ на Україну у 2014 році під командуванням Наєва був сектор "Б" у боях за Донецький аеропорт. У 2015 році військовий був на посаді начальника штабу оперативного командування "Південь", а в період з 2015 по 2017 роки - очолював командування "Схід".

За часів повномасштабної війни під його керівництвом було сплановано й організовано застосування ЗСУ (особового складу, військових частин та сил оборони) на південному напрямку та на інших найбільш важливих напрямках фронту.

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