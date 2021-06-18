Глава МЗС висловив переконання, що цей візит може багато чого змінити у плані виведення двосторонніх відносин між країнами на новий рівень у сфері безпеки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про хід підготовки візиту президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Про це він розповів у ефірі ток-шоу "Право на владу".

Глава МЗС висловив переконання, що цей візит може багато чого змінити у плані виведення двосторонніх відносин між країнами на новий рівень у сфері безпеки.

"Ви знаєте, що станом на сьогодні США є основним союзником, партнером України в питанні безпеки, у питанні зміцнення нашої оборони. Нам завжди є, про що поговорити", - сказав він.

Також Кулеба повідомив, що 17 червня він розмовляв із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд. В ході переговорів вони обговорили підготовку візиту президента Зеленського до США.

Міністр заявив, що головною темою візиту Зеленського до Вашингтону стане залучення США до процесу мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Мене дуже тішить, що американська сторона хоче бачити не церемоніальний візит, а візит, який принесе конкретні результати. Це повністю співпадає з нашим баченням - і ми вже працюємо над його організацією", - зазначив він.

Зустріч Зеленського і Байдена

7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена.

Під час розмови Байден запросив Зеленського цього літа відвідати США.

12 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Зеленський відвідає Вашингтон для зустрічі Байденом наприкінці липня.

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Автор: Олег Давигора