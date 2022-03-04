Держсекретар США обіцяє, що світова спільнота не дозволить Путіну порушувати фундаментальні принципи світоустрою.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен наголошує, що не можна дозволити президенту Російської Федерації Володимиру Путіну залишитись безкарним, аби не відкрити скриньку Пандори проблем для усього світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Блінкен сказав на спільній прес-конференції з віце-президентом Єврокомісії, високим представником ЄС Жозепом Боррелем у Брюсселі.

"Це агресія, виклик, загроза, яка стосується усього світу. Тому що, те, що перебуває під загрозою, в першу чергу, без перебільшення - життя українських чоловіків, жінок і дітей. Але окрім цього, дуже фундаментальні принципи, які ми разом започаткували після двох світових воєн, що дуже важливо зберігати мир і безпеку для усіх. Це принципи, які президент Путін кричуще порушує кожного дня", - наголосив Блінкен.

У зв'язку з цим держсекретар США сказав, що це стосується поняття, що одна країна не може просто піти і змінити кордони іншої силою або захопити її. Також йдеться про поняття, що одна країна не може диктувати іншій, який вибір повинні робити її громадяни про власне майбутнє. Крім того, йдеться про те, що час поділу світу на сфер впливу минув, коли одна підкорює інші своїй волі.

"Усі ці принципи на кону, і якщо ми дозволимо порушити ці принципи, як це Путін робить зараз з безкарністю, це відкриє скриньку Пандори проблем не лише для нас, але відверто кажучи, для усього світу", - наголосив Блінкен.

Як повідомляв УНІАН, раніше генсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США вводять "широкі" санкції щодо російського оборонного сектора.