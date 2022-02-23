Серед іншого мова йшла про питання послаблення податкового тягаря.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками великого бізнесу. У глави держави подію назвали результативною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров.

"Зустріч була результативною, почули один одного. І держава висловила підтримку підприємцям, і підприємці також висловили підтримку державі, вони готові підставити своє плече", - сказав він.

Своєю чергою колишній заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Корбан уточнив журналістам, які питання обговорювалися на зустрічі.

"Обговорювалися питання від послаблення податкового тягаря до спрощення процедури, інакше кажучи - дерегуляції. Це коротко, тому що коли почали обговорювати проблеми бізнесу, президент сказав, що в нього закінчується час, вибачився і відкланявся", - сказав Корбан.

На уточнювальне запитання про те, "на чому сторони розійшлися", Корбан відповів наступне: "На тому, що всі разом, що всі будуть разом у важку годину".

Також він повідомив, що на зустрічі обговорювалося й питання безпеки. Нічого такого, чого до цього не писали ЗМІ, за його словами, бізнесмени не почули, але важливо було, щоб це "підтвердили компетентні служби".

"Усі служби, всі силовики, запрошені на нараду, вони зробили коротку доповідь про ситуацію, яка там є, щоб проінформувати бізнес, як йдуть справи. Але це були короткі доповіді... власне, бізнес залишився задоволений доповідями", - сказав він.

Крім того, Корбан зазначив, що учасники наради не збираються залишати країну у цей час.

"Ми говорили про те, що Україна одна, про те, що в нас не дві України - зі столицею Львовом або столицею Києвом, а в нас одна Україна. Це не обговорювалося - хто куди тікає, про це взагалі не було мови", - сказав він.

За інформацією ТСН, біля офісу президента перед зустріччю, зокрема, були помічені Вадим Новинський, Віктор Пінчук, Сергій Тігіпко, Олександр Фельдман, Борис Колесніков, Віталій Войтович та інші великі бізнесмени.

Власне зустріч тривала близько півтори години.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що запровадження надзвичайного стану в Україні не впливатиме на життя людей і роботу бізнесу. Воно насамперед дозволить українським військовим і правоохоронцям краще контролювати ситуацію.

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