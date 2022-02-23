Запровадження надзвичайного стану в Україні не буде впливати на життя людей та роботу бізнесу. Воно передусім дозволить українським військовим і правоохоронцям краще контролювати ситуацію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Щоб посилити безпеку в усіх регіонах України й нашу готовність до можливої подальшої російської агресії, Рада національної безпеки та оборони запропонувала запровадити надзвичайний стан. Він буде діяти на всій території України. Це передусім дозволить нашим військовим і правоохоронцям краще контролювати ситуацію. Ніяким особливим чином це не буде впливати на життя людей та роботу бізнесу", - заявив він.
За словами Шмигаля, надзвичайний стан запроваджують, аби підвищити готовність держави швидко реагувати на будь-які виклики та сценарії розвитку подій.
Як повідомляв УНІАН, 23 лютого Рада національної безпеки та оборони підтримала введення надзвичайного стану в Україні, тепер рішення за Верховною Радою.
Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що в різних регіонах обмеження у зв'язку з надзвичайним станом можуть відрізнятися. Він уточнив, що може бути посилено охорону громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства, обмежено рух транспорту, також можуть проводити перевірку документів.