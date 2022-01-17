Марина Порошенко зізналася, що дуже хвилюється за чоловіка та аргументувала свою позицію.

Дружина п’ятого президента, нардепа від "Європейської Солідарності" Петра Порошенка - Марина Порошенко - прокоментувала справу щодо нього у залі суду.

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Марина Порошенко зізналася, що хвилюється за чоловіка та аргументувала свою позицію.

"Як дружина, як людина я дуже хвилююся. Я хвилююся, тому що я не вірю нашому суду. Я не вірю, що рішення буде справедливим. Якби вони були демократичними та незаангажованими, вони б навіть не починали цю справу… Вона пуста", - сказала дружина Порошенка.

Вона також зізналася, що напередодні повернення в Україну їй вдалося трохи поспати, як і самому Петру Порошенку. Однак вони рано прокинулися, щоб встигнути на рейс.

Суд у справі Порошенка: що відомо

Сьогодні, 17 січня, в Україну з Польщі повернувся нардеп, лідер "Європейської солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко. Літак з Варшави приземлився в столичному аеропорту "Жуляни". Згодом у Печерському суді почалося засідання для обрання запобіжного заходу у "вугільній" справі.

Читайте такожПорошенку обирають запобіжний захід у Печерському суді (онлайн-трансляція)Згодом цього стало відомо, що адвокати екс-президента випросили перерву. Сторона захисту стверджувала, що їй потрібно ознайомитися із матеріалами справи.

Перерва тривала понад дві години, нині Порошенко вже повернувся до залу суду з адвокатами, засідання продовжується.