Крім того, нардеп Разумков розкритикував і ініціативи щодо економічного бронювання.

Ухвалений парламентом закон про військові правопорушення та не виконання правил мобілізації містить норми, які є непродуманими і чітко не виписаними.

Про це сказав на брифінгу народний депутат України Дмитро Разумков з приводу ухваленого Верховною Радою України 9 травня закону про штрафи для уклоністів.

Він зазначає, що в законі чітко не виписано як накладатимуться штрафи за порушення військовозобов’язаними, зокрема, щодо правил військового обліку.

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"Це один раз відбуватиметься чи кілька разів? Виходить, що не один, бо повторне порушення призведе до повторного накладення штрафу. Але відповіді на те чи це відбуватиметься кожного дня, щоб платити по 22 тисячі штрафу, чи раз на місяць немає", - сказав Разумков.

Нардеп також наголосив, що в законі міститься норма, яка фактично запроваджує блокування карткових рахунків тих, хто потрапляє під штрафні санкції. При цьому нагадав, що норму про блокування рахунків було вилучено із законопроекту про мобілізацію як не конституційну, а "тут вони це повернули через виконавчу службу".

"Буде це працювати? Не впевнений. Бо виконавча служба просто захлинеться від того об’єму документів і виконавчих проваджень, які вона отримає. Нам доведеться створювати ще одну армію по виконавчих провадженнях", - додав він.

Разумков нагадав, що зараз в парламентів продовжується історія з непродуманими пропозиціями щодо мобілізації. Зокрема, це історія з економічним бронюванням . Він нагадав, що представники провладної коаліції пропонують давати бронь від мобілізації тим, хто сплачує 35 тисяч податку на місяць, а це означає, що зарплата має бути 84 337 гривень.

"А підприємство на одного такого працівника разом з податками буде витрачати понад мільйон гривень на рік", - додав він.

За його словами, це призведе до того, що так зване економічне бронювання отримають топ-менеджери, власники бізнесу, ті , хто не хоче йти служити і зарахує кошти на якесь підприємство, щоб там рахуватися.

"Але по факту ми з вами отримаємо війну бідних і нормальне життя для багатих українців. Так не має працювати справедливість", - додав він.

Покарання для порушників правил мобілізації

Як повідомляв УНІАН, 9 травня Верховна Рада ухвалила закон який визначає покарання за військові правопорушення та невиконання правил мобілізації. Після підписання президентом Володимиром Зеленським законопроекту з реєстраційним №10379, він набуде чинності вже наступного дня.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час передбачено штрафи: для громадян - від 5 100 до 8 500 гривень; для посадових та юридичних осіб - від 17 000 до 34 000 гривень.

За ухилення від мобілізації у воєнний час: для громадян - від 17 000 до 25 500 гривень;для посадових і юридичних осіб - від 34 000 до 59 000 гривень.

Адвокат, кандидат юридичних наук Володимир Піщида пояснив механіку цього документа. Він вважає, що зараз через відсутність колізій штрафи за ухилення від мобілізації є незаконними, але коли закон набере законної сили, то цілком законно штрафуватимуть.

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