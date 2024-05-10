За час воєнного стану українські прикордонники виявили 35 тіл загиблих при спробі незаконного перетину кордону, з них 28 - на річці Тиса. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
За інформацією ДПСУ, у річці Тиса днями виявили одразу тіла 3-х людей, які скоріш за все, намагались у незаконний спосіб перетнути лінію кордону. Говорячи про загальне число випадків виявлення загиблих про спробі незаконно покинути територію України Демченко зазначив:
"Включаючи цих трьох, в нас вже зафіксовано саме по р. Тиса 28 випадків, коли виявляли тіла людей, які загинули. І скоріш за все це ті, які намагалися у незаконний спосіб перетнути лінію кордону, і напрямком для цього вибрали саме лінію кордону, яка проходить по річці Тиса".
Якщо подивитися на саму Тису, зауважив Демченко, то вона, можливо, і не викликає якихось побоювань щодо її подолання, але річка підступна, яка має і стрімку течію і на дні є коріння дерев, що чіпляють, є місця куди може затягувати вихрами течії.
"Тому недостатність сил у порушника під час подолання річки, підступні місця призводять до того, що людина, на жаль, втрачає життя через свої необдумані, безглузді дії щодо спроб незаконного перетину кордону. 28 випадків – це за час воєнного стану і саме на напрямку річки Тиса", - сказав речник ДПСУ.
При цьому додав, що загалом кількість виявлених прикордонниками випадків загибелі людей, якщо додати і важко доступні гірські місцевості, або ж інші ділянки кордону, то їх вже більше 35.
Ухилення від мобілізації
Як повідомляв УНІАН, 5 травня Демченко повідомив, що у зв'язку з ухваленням закону про мобілізацію, який набуде чинності вже 18 травня, уряд внесе зміни у правила перетину кордону, зокрема, щодо тих осіб, які матимуть відстрочку.
За даними речника ДПСУ, прикордонники щоденно відмовляють у виїзді 120-150 особам з різних причин. Це переважно особи, які не мають відповідних документів, які б надавали право на перетин кордону.