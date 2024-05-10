Днями в річці Тиса виявили відразу тіла трьох чоловіків, яким не вистачило сил для подолання річки при спробі нелегально перетнути кордон.

За час воєнного стану українські прикордонники виявили 35 тіл загиблих при спробі незаконного перетину кордону, з них 28 - на річці Тиса. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За інформацією ДПСУ, у річці Тиса днями виявили одразу тіла 3-х людей, які скоріш за все, намагались у незаконний спосіб перетнути лінію кордону. Говорячи про загальне число випадків виявлення загиблих про спробі незаконно покинути територію України Демченко зазначив:

"Включаючи цих трьох, в нас вже зафіксовано саме по р. Тиса 28 випадків, коли виявляли тіла людей, які загинули. І скоріш за все це ті, які намагалися у незаконний спосіб перетнути лінію кордону, і напрямком для цього вибрали саме лінію кордону, яка проходить по річці Тиса".

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Якщо подивитися на саму Тису, зауважив Демченко, то вона, можливо, і не викликає якихось побоювань щодо її подолання, але річка підступна, яка має і стрімку течію і на дні є коріння дерев, що чіпляють, є місця куди може затягувати вихрами течії.

"Тому недостатність сил у порушника під час подолання річки, підступні місця призводять до того, що людина, на жаль, втрачає життя через свої необдумані, безглузді дії щодо спроб незаконного перетину кордону. 28 випадків – це за час воєнного стану і саме на напрямку річки Тиса", - сказав речник ДПСУ.

При цьому додав, що загалом кількість виявлених прикордонниками випадків загибелі людей, якщо додати і важко доступні гірські місцевості, або ж інші ділянки кордону, то їх вже більше 35.

Ухилення від мобілізації

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Демченко повідомив, що у зв'язку з ухваленням закону про мобілізацію, який набуде чинності вже 18 травня, уряд внесе зміни у правила перетину кордону, зокрема, щодо тих осіб, які матимуть відстрочку.

За даними речника ДПСУ, прикордонники щоденно відмовляють у виїзді 120-150 особам з різних причин. Це переважно особи, які не мають відповідних документів, які б надавали право на перетин кордону.

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