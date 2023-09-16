Поки невідомо, хто саме може його замінити.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зазначає, що народний депутат Нестор Шуфрич може бути знятий з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова.

Про це Корнієнко сказав у коментарі УНІАН, говорячи про ситуацію довкола Шуфрича, який підозрюється у державній зраді.

"Щодо посади його голови комітету, я думаю, що, напевно, на найближчому пленарному засіданні це питання буде актуалізоване", - зазначив Корнієнко.

Він нагадав, що є кілька проектів постанов щодо зняття Шуфрича з цієї посади.

"Ми розберемося, яка з них найменше суперечить Регламенту, бо вони всі суперечать Регламенту. Можливо, внесемо нову. Ми будемо це питання розв'язувати", - сказав парламентар.

Корнієнко також зазначив, що з огляду на обраний Шуфричу запобіжний захід, "чекав би від нього заяву на складення повноважень, голови комітету як мінімум".

"Тому що він просто технічно не зможе в найближчі два місяці бути нормальним головою комітету, функціональним... Але я не знаю, чи в нього є технічна можливість мати дистанційний доступ до подання заяв. Можливо, він через адвоката може передати: написане від руки і так далі", - сказав Корнієнко.

У разі, якщо Шуфрич цього не зробить, додав депутат, в законі про комітети ВР є достатньо механізмів, аби зробити це без його участі. На запитання, хто може очолити комітет, перший віце-спікер зауважив, що "це вже інше питання, давайте спочатку знімемо Шуфрича".

Також під час заходу "Редколегія. Саміт" Корнієнко, говорячи про Шуфрича, сказав: "Я сподіваюся, що на цьому тижні ми його звільнимо (з посади голови комітету - УНІАН). І можливо, виведемо з комітету".

Головне про справу проти Шуфрича

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Служба безпеки України прийшла з обшуками до Шуфрича. Згодом в СБУ повідомили, що він отримав підозру у державній зраді. Правоохоронці зібрали доказову базу про антиукраїнську діяльність депутата.

Зазначалося, що Шуфрич "тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого - координація російської агентури в Україні".

У СБУ нагадали, що Сівкович втік до Москви у 2014 році та створив "кротоферму" для здійснення підривної діяльності проти України.

За даними слідчих, одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері.

У перерві судового засідання, на якому Шуфричу обирали запобіжний захід, він заявив, що ніколи не погодиться на обмін, як це було з його колегою - колишнім народним депутатом України, зрадником Віктором Медведчуком.

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