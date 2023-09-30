Глава МЗС переконаний, що попит на виробництво і купівлю зброї, виготовленої в Україні, після війни, буде дуже високим.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляє, що в Африці зацікавлені розмістити вироблення української сучасної зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС Кулеба сказав під час виступу на Міжнародному Форумі оборонних індустрій у Києві, участь у якому взяли представники 252 оборонних компаній з понад 30 країн світу.

"В Африці з'явилася зацікавленість розміщення виробництва української зброї і амуніції на території Африки. Це новий тренд і він очевидно з'являється саме з розуміння африканськими партнерами того, що українська зброя буде надзвичайно високоякісною", - наголосив Кулеба.

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Він переконаний, що попит на виробництво і купівлю зброї, виготовленої в Україні, буде дуже високим. "Африка повернеться у список топ-ринків для виробників української зброї, і їхніх західних партнерів", - повідомив міністр.

При цьому, глава МЗС зазначив, що Африка була одним з найбільш ринків збуту української військової продукції до початку повномаштабної війни. "Сьогодні Африка чекає повернення українських компаній на цей ринок для продажу цієї зброї. Поки що, наразі, ця опція, зрозуміло, закрита", - додав міністр.

"Хоча можу згадати, що в одній африканській країні, спілкуючись з лідером цієї країни - він так довірливо подивився мені в очі і каже: вам стільки зброї вже прислали, вам же точно стільки не треба - може ви трошки поділитися з нами...", - повідомив Кулеба.

У зв'язку з цим, він підкреслив, що в Африці існує трошки інше сприйняття українських невідкладних потреб в озброєнні, бо перепродаж цієї зброї в умовах повномаштабної війни неможливий.

Виробництво зброї в Україні: останні новини

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів Америки оголосив, що вони домовилися про спільне виробництво необхідної зброї.

Також в Україні з'явиться завод з виробництва бронетехніки, його відкриють спільно з німецьким концерном Rheinmetall.

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