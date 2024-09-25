Виборці бояться, що роль їхньої країни у світі зменшується через витрати на допомогу.

Лише кожен десятий німець задоволений урядом Олафа Шольца в контексті дій Німеччини стосовно війни в України. Про це пише The Times.

Зазначається, що в суспільних настроях щодо місця Німеччини у світі переважають тривога, розгубленість і песимізм у той час, коли Берлін намагається зберегти підтримку Києва, а партії, що виступають проти істеблішменту, досягли значних успіхів на місцевих виборах.

Видання нагадує, що Німеччина була найбільшим джерелом військової та фінансової допомоги Україні після Сполучених Штатів, надавши озброєнь на суму понад 18 мільярдів євро. Це центральна частина того, що канцлер Олаф Шольц назвав Zeitenwende (історичний перелом) у зовнішній та оборонній політиці своєї країни, "включаючи інвестиції 100 мільярдів євро в її напівзруйновані збройні сили".

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"Проте існує занепокоєння, що проєкт вичерпується через зростаючі політичні та економічні труднощі всередині країни після того, як бюджет допомоги Україні на 2025 рік скоротили вдвічі. Звичайний оборонний бюджет також ледь встигає за інфляцією, незважаючи на обіцянку канцлера, що Німеччина в майбутньому буде послідовно досягати своєї мети НАТО витрачати 2 відсотки ВВП на військові потреби", - йдеться у матеріалі.

За даними дослідження D Part, Шольц "зумів" відштовхнути майже всіх: виборців, які вважають, що він мав зробити більше, виборців, які хочуть миру з Кремлем, і виборців, які розриваються між обома сторонами:

"Загалом дослідження показало, що 11 відсотків були задоволені тим, як уряд впорався з кризою в Україні, тоді як 67 відсотків були незадоволені"

При цьому лише 32 відсотки заявили, що хочуть, щоб ЄС надав Україні "значно сильнішу" підтримку, а 41 відсоток виступили проти. 68 відсотків сказали, що вони "стурбовані" або "дуже стурбовані" тим, що Німеччина може бути безпосередньо втягнута у збройний конфлікт у Європі в якийсь момент протягом наступних кількох років.

Олаф Шольц і війна в Україні

Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив нову заяву про далекобійні удари по Росії. За його словами, Берлін має вагомі причини на те, щоб не дозволяти це.

Раніше Шольц заявив, чи дасть Україні ракети Taurus, здатні долетіти до Москви. Канцлер ФРН підкреслив, що залишається непохитним у питанні поставок Україні далекобійних ракет.

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