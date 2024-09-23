Він запевняє, що Берлін має вагомі причини на те, щоб не дозволяти це.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що подальше пом'якшення правил застосування зброї українською армією є несумісним з його позицією.

Ця заява пролунала напередодні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, пише ntv. Говорячи про військову допомогу країні, політик сказав, що німецький уряд ухвалив кілька рішень, які є "дуже зрозумілими" для нього. Зокрема, Берлін не скасовуватиме обмеження на далекобійні удари.

"Це не сумісно з моєю особистою позицією. (...) Ми цього не зробимо. І у нас є на це вагомі причини", - додав Шольц.

Зустріч Шольца та Зеленського

Як повідомляв УНІАН, український лідер прибув до Сполучених Штатів Америки на засідання Ради Безпеки та Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Сьгодні стало відомо про його зустріч з німецьким канцлером. За словами президента, вони обговорювали українську Формулу миру та другий Саміт миру. Також він подякував Німеччині за підтримку.

Як відомо, Володимир Зеленський неодноразово закликав західних союзників та партнерів зняти обмеження на далекобійні удари по Росії, щоб Україна могла більш ефективно захищатися від російських атак та наступів.

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