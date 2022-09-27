Нові санкції застосували до 19 "членів найближчого оточення Путіна".

Уряд Нової Зеландії розширив санкції проти росіян, але не надасть військову допомогу Україні – країна, кажуть чиновники, не може задовольнити запит.

Про це повідомляє The Newcastle Herald

Міністр оборони Піні Енаре заявила, що Нова Зеландія готова надати подальшу допомогу летальною зброєю, якщо потреби України відповідатимуть її запасам. Наразі, за словами Енаре, що запити не збігаються із тим, що країна має.

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"Вони звернулися з проханням про HIMARS, системи оборони "земля-повітря", а також системи оборони "земля-море", – сказав він.

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн сказала, що Нова Зеландія прагне продовжувати підтримувати опір України, але це супроводжується практичними та матеріально-технічними обмеженнями.

Водночас країна розширила санкції проти Росії. У вівторок, 27 вересня, міністр закордонних справ Наная Махута оголосила, що проти 19 "членів найближчого оточення Путіна" будуть застосовані фінансові санкції та санкції щодо подорожей.

"Україна чітко дала зрозуміти, що найважливіші дії, які ми можемо зробити, щоб допомогти їм, – це продовжувати наші санкції та підтримувати їх у конфлікті. Ми продовжуємо це робити", – сказала вона.

Позиція Нової Зеландії щодо війни в Україні

З перших днів повномасштабної російської агресії Нова Зеландія допомагає Україні боротися з окупантом. У середині березня влада Нової Зеландії запровадила санкції проти російських чиновників, у тому числі президента Володимира Путіна, прем’єра Михайла Мішустіна, очільника Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова та голови Міноборони Сергія Шойгу. Країна запроваджувала торгові санкції, вживала заходи щодо російських оборонних підприємств. Наразі в санкційному списку вже понад тисячу осіб.

Також Нова Зеландія передавала Україні бронежилети, шоломи та інші засоби захисту для військових, залучалася до програми тренувань українських бійців у Великобританії, надаючи більше сотні своїх інструкторів.

Напередодні прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн, виступаючи на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, закликала до глобальної заборони ядерної зброї та засудила вторгнення Росії до України. Ардерн також назвала розв’язану Росією війну проти України "незаконною" та "аморальною", такою, що є "прямою атакою" на міжнародну систему, що ґрунтується на правилах.

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