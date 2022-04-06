Нова Зеландія також розширить діючі санкції на промислову продукцію, тісно пов'язану зі стратегічними галузями російської промисловості / фото Flickr / Christoph Strässler

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Нова Зеландія вводить торгові санкції проти РФ.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Нової Зеландії.

Нова Зеландія вводить 35% мита на весь імпорт з країни-агресора.

"На сьогодні це найбільш значуща економічна відповідь Нової Зеландії на російське вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Нова Зеландія також розширить чинні санкції на промислову продукцію, тісно пов'язану зі стратегічними галузями російської промисловості.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • З перших днів вторгнення світові бренди та компанії масово йдуть з російського ринку.
  • Збиток інфраструктурі України від війни в країні станом на 1 квітня 2022 року KSE Institute оцінив в $68,2 млрд, або майже у 2 трлн грн.
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що втрати державного бюджету України через війну з Росією становлять близько 2 мільярдів гривень на день.
  • За офіційними даними ювенальних прокурорів станом на ранок 5 квітня 2022 року, 165 дітей загинули та 266 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
  • За підрахунками "Укравтодору", станом на 3 квітня всього в Україні через війну було зруйновано 23 тис.км доріг зі 170 тисяч (13%). Також зруйновано 273 Мости. Загальна сума збитку, заподіяного інфраструктурі, - 874 млрд грн.