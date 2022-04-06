Нова Зеландія вводить 35% мита на весь імпорт з країни-агресора.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Нова Зеландія вводить торгові санкції проти РФ.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Нової Зеландії.

Нова Зеландія вводить 35% мита на весь імпорт з країни-агресора.

"На сьогодні це найбільш значуща економічна відповідь Нової Зеландії на російське вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Нова Зеландія також розширить чинні санкції на промислову продукцію, тісно пов'язану зі стратегічними галузями російської промисловості.

Війна проти України: