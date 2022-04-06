На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Нова Зеландія вводить торгові санкції проти РФ.
Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Нової Зеландії.
Нова Зеландія вводить 35% мита на весь імпорт з країни-агресора.
"На сьогодні це найбільш значуща економічна відповідь Нової Зеландії на російське вторгнення", - йдеться в повідомленні.
Нова Зеландія також розширить чинні санкції на промислову продукцію, тісно пов'язану зі стратегічними галузями російської промисловості.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- З перших днів вторгнення світові бренди та компанії масово йдуть з російського ринку.
- Збиток інфраструктурі України від війни в країні станом на 1 квітня 2022 року KSE Institute оцінив в $68,2 млрд, або майже у 2 трлн грн.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що втрати державного бюджету України через війну з Росією становлять близько 2 мільярдів гривень на день.
- За офіційними даними ювенальних прокурорів станом на ранок 5 квітня 2022 року, 165 дітей загинули та 266 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- За підрахунками "Укравтодору", станом на 3 квітня всього в Україні через війну було зруйновано 23 тис.км доріг зі 170 тисяч (13%). Також зруйновано 273 Мости. Загальна сума збитку, заподіяного інфраструктурі, - 874 млрд грн.