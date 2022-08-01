Новозеландська влада запровадила санкції проти російських оборонних підприємств, поділилися в Офісі президента.

Нова Зеландія розширила санкції проти Росії через широкомасштабну війну проти України.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

"Санкції впроваджуються проти страхової компанії "Согаз", компанії "РЖД" та проти оборонних підприємств, які займаються розробкою, виробництвом та випробуваннями військової техніки для армії Росії", - зазначив він.

Нагадаємо, війська РФ без оголошення війни вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого. Супротивники атакували і воєнні, і цивільні об'єкти, було багато жертв серед цивільних.

Низка держав підтримали Київ у боротьбі з окупантами, зокрема, Нова Зеландія.

У середині березня влада Нової Зеландії запровадила санкції проти російських чиновників, у тому числі президента Володимира Путіна, прем’єра Михайла Мішустіна, очільника Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова та голови Міноборони Сергія Шойгу.

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