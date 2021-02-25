Перекладати російськомовного депутата погодився секретар міської ради.

Черкаський депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Олександр Замирайло відмовився під час виголошення звернення з трибуни переходити на українську. Однак в мерії не розгубилися.

Про це повідомляє місцеве видання Про все.

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Замирайла, який вийшов до трибуни, зустріли з галасом. Чоловік почав зачитувати звернення політсили російською, а коли його попросили перейти на українську – відмовився. Щоб уникнути штовханини та сутичок, депутата оточила поліція.

Натомість перекладати російськомовного депутата погодився секретар міської ради Юрій Тренкін.

Депутат від ОПЗЖ таки продовжив говорити російською, порушуючи регламент.

Мовний закон в Україні: що відомо

В Україні з 16 січня набули чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Відповідно до статті 30 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, повинні обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари, послуги українською мовою. За порушення цього положення передбачені штрафи.

Цей закон Верховна Рада прийняла 25 Квітня 2019 року, а його статті вводяться поетапно.

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Автор: УНІАН