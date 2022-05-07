У користувачів двох операторів тепер номери будуть відображатися інакше.

У Російській Федерації зробили новий крок до анексії самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" - мобільним номерам в псевдореспубліках присвоєно російський код +7.

Мобільні номери в "ЛДНР" з суботи, 7 травня, будуть відображатися в новому форматі, повідомили у Міністерстві цифрового розвитку Росії.

"З 7 травня 2022 року при здійсненні дзвінків і відправці SMS-повідомлень абонентами донецьких і луганських операторів зв'язку з кодами нумерації +38071 і +38072 номер телефону буде відображатися у форматі +7(949) і +7(959) відповідно", - повідомили російському відомстві.

Відомості російського міністерства підтвердили ватажки квазіреспублік. За їхніми даними, російський код присвоять людям, які користуються послугами оператора "Феникс" ("ДНР") і "Лугаком" ("ЛНР").

Нагадаємо, РФ у 2014 році вдерлася на Донбас і підтримала бойовиків, які створили так звані "ЛДНР". Ватажки псевдореспублік стверджували, що тримають шлях на приєднання до Росії.

ЗМІ писали, що в середині травня в "республіках" хочуть провести референдуми про приєднання до РФ.

21 лютого 2022 року російський президент Володимир Путін визнав незалежність "ЛДНР". 22 лютого Держдума і Рада федерації одноголосно схвалили договори про дружбу і співпрацю з бойовиками.

Того ж дня Рада федерації дозволила ввести у псевдореспубліки російські війська з "миротворчою місією". 24 лютого рано вранці РФ пішла на повномасштабне вторгнення в Україну.

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