Депутати заявили, що уряд України «роками зневажає права угорської меншини».

Євродепутати від правлячої партії Угорщини різко відреагували на обшуки в організаціях угорської громади та одного з їхніх лідерів на Закарпатті.

Про це йдеться у заяві депутатів Європарламенту від партії «Фідес» та іншої угорської політсили, цитує Європейська правда.

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«Українська влада створює на Закарпатті ситуацію громадянської війни. Ми вважаємо це ганебним і глибоко засуджуємо застосування озброєних сил українською владою проти лідерів і організацій угорської громади на Закарпатті", – йдеться у тексті заяви.

Угорці назвали обшуки СБУ «політично мотивованими» й порівняли «рейдерські дії» з методами Сталіна.

Крім того, парламентарі хочуть включити «це безпрецедентне порушення» до порядку денного пленарного засідання Європарламенту, натякнувши на перспективи України інтегруватися у ЄС і НАТО.

Також депутати заявили, що уряд України «роками зневажає права угорської меншини» й згадали про ухвалений Закон про мову, який нібито утискає права національної меншини.

Загострення відносин Києва і Будапешта: що відомо

У листопаді в місцевій Facebook-спільноті виклали відео, на якому депутати Сюртівської ОТГ співали після складання присяги, 21 листопада, національний гімн Угорщини. У посольстві ж відповіли, що громадяни співали не гімн, а молитву, яка стала у країні гімном.

30 листопада співробітники Служби безпеки провели обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича, а також у ще декількох осіб. Кримінальне провадження стосується укладання фіктивних договорів угорських благодійних фондів. На думку правоохоронців, вони можуть завдати шкоди державній безпеці України. Своєю чергою, МЗС Угорщини закликало ОБСЄ направити у регіон своїх представників.

Відносини між Угорщиною та Україною значно погіршились на тлі інформації про спроби угорської сторони втручатись в українські місцеві вибори.

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Автор: УНІАН