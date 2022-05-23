Нардеп, який підозрюється у державній зраді та сприянні тероризму, дав свідчення проти колишнього президента Петра Порошенка.

Народний депутат Віктор Медведчук, який підозрюється у державній зраді та сприянні тероризму, активно співпрацює зі слідством і дає покази по тим обвинуваченням, які ще рік тому називав необґрунтованими.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

"Наразі Медведчук співпрацює зі слідством, і ми вітаємо готовність розповісти про деталі справ, в яких його звинувачують. Хоча в цьому випадку мова йде про події 2014-2015 років, саме сьогодні ми можемо повною мірою оцінити їх вплив на економіку та безпеку нашої держави. Адже саме тоді закладався фундамент сьогоднішніх подій. Нинішня війна - це прямий наслідок політики Російської Федерації, яка будь-що намагалася зберегти свій вплив на Україну, а вищі посадові особи, на жаль, у той чи інший спосіб допомагали цьому", - сказав він.

За його словами, інформація від Медведчука надає українському суспільству побачити, якою державна політика була раніше.

"Ми побачили приклад неймовірного політичного цинізму, коли під патріотичними гаслами вирішувались бізнесові питання і навіть фінансувались терористи заради швидкої копійки, зміцнювався вплив Росії на Україну", - сказав він.

Також він нагадав, що Медведчук ще рік тому називав обвинувачення необґрунтованими.

"Ми впевнено просуваємось разом зі слідством у розслідуванні цих вкрай резонансних справ, і я вважаю, що ми зможемо довести їх до логічного завершення, бо закон повинен працювати безвідносно прізвищ і посад", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Медведчук, який підозрюється у державній зраді та сприянні тероризму, дав свідчення проти колишнього президента Петра Порошенка.

Довідка УНІАН. ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Екс-президент Петро Порошенко і народний депутат Віктор Медведчук є фігурантами справи. Порошенко підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з представниками вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Кримінальне провадження проти екс-президента розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Медведчук підозрюється в держзраді та сприянні тероризму (ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК). Також він є підозрюваним у справі про замах на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Медведчук перебував під домашнім арештом, проте 27 лютого стало відомо, що він втік з-під домашнього арешту. 12 квітня його затримали. Наразі він перебуває під вартою.

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