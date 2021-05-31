З дружиною Ляшко познайомився у 1999-му році.

Новопризначений міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів журналістам про свою родину, заняття спортом та назвав улюблену страву.

Свій ранок він починає у спортзалі. Цим очільник МОЗ поділився в інтерв'ю ТСН.

"Зараз такий ритм, як був у лютому-березні 2020-го. Коли тільки починався COVID. Зараз вийти раніше 12-ї з роботи неможливо", - каже Ляшко.

Читайте такожМОЗ отримало нового керівника: хто такий Віктор Ляшко та що про нього відомоТакож він розповів про родину: дружина Ірина - стоматолог. Дитина – донька, Даша, вона закінчує 10-й клас. За словами міністра, він дуже мало часу проводить із сім'єю.

"Футбол моє хобі! Вболівання! Я навіть до Києва переїхав, тому що тут футбольний клуб "Динамо Київ", - поділився Ляшко.

Крім того, він назвав свої улюблені страви: "Холодець в тещі. У мами млинчики із сиром. А дружина молодець, готує все смачно".

Відставка Степанова та призначення Ляшка очільником МОЗ

14 травня до Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Максима Степанова.

Про відставку Степанова почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді ходили чутки, що відставку нібито погодили в Офісі президента й Кабміні.

18 травня Рада відправила у відставку Степанова.

20 травня Верховна Рада України призначила заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.

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Автор: Ольга Робейко