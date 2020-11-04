У структурі ОП будуть створені Служба державного протоколу та церемоніалу, Служба моніторингу та управління ризиками й Директорат з питань регіональної політики.

Президент Володимир Зеленський скасував посаду першого заступника глави Офісу президента.

Відповідний указ №484/2020 від 4 листопада "Про внесення змін до указів президента України від 20 червня 2019 року №417 та від 25 червня 2019 року №436" розміщений на сайті глави держави.

Так, зі статті 2 указу №417 "Питання забезпечення діяльності президента України" виключені абзаци "Перший заступник керівника Офісу президента України", "помічники президента", "Директорат з питань регіональної політики та децентралізації", "Департамент з питань державного протоколу та церемоніалу".

Крім того, згідно з указом, у структурі ОП тепер будуть створені Служба державного протоколу та церемоніалу, Служба моніторингу та управління ризиками та Директорат з питань регіональної політики.

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Також відповідні абзаци виключені й з положення про Офіс президента, затвердженого указом №436.

Відповідним указом президент доручив керівнику Апарату Офісу глави держави вжити в установленому порядку вищезгадані заходи.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Кадрові зміни в Офісі президента

У середу, 4 листопада, Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президента згідно з поданою ним заявою та призначив його своїм позаштатним радником.

Трофімов здобув освіту у Запорізькому будівельному технікумі та закінчив бізнес-школу "Міжнародний інститут менеджменту". До призначення першим заступником глави ОП 2019 року працював виконавчим продюсером "Студії Квартал 95".

На початку жовтня українські ЗМІ писали про заплановані кадрові перестановки на Банковій. За інформацією УП, першого заступника глави ОП Сергія Трофімова можуть змінити на Кирила Тимошенка. Бо Кирило "дуже хоче зайняти місце Сергія" і вже налагодив відносини з Андрієм Єрмаком.

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Автор: Антоніна Доломанжи