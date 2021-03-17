Водночас, як наголосили в зовнішньополітичному відомстві, учасники засідання засудили тимчасову окупацію Криму Росією.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що постійне представництво Росії при ООН провело сьогодні пропагандистський захід для поширення брехні про окупований нею Крим.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Захід мав пропагандистську мету - поширити фальшиві наративи про ситуацію на Кримському півострові. Ця технологія вже відома. Російські пропагандисти з тріумфом відзвітують, що їм начебто вдалося пробити “інформаційну блокаду”. Водночас, факти говорять зовсім про інше", - йдеться у заяві.

Як зазначили українські дипломати, "підсумки обговорення вкотре засвідчили триваючу ізольованість Росії, єдність більшості членів Радбезу ООН щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, засудження тимчасової окупації Криму, порушень прав людини, які вчиняються окупаційною адміністрацією на півострові".

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"Виголошена нашими партнерами позиція дозволила українським громадянам в Криму безпосередньо переконатися в незмінній та потужній підтримці держав-членів Ради Безпеки ООН. Це важливо, оскільки Крим знаходиться в інформаційній ізоляції - українські Інтернет-видання блокуються, частоти українських ТБ та радіо незаконно використовуються російськими ЗМІ. Російські медіа та офіційні чинники не доносять інформацію про кримські заходи України та її іноземних партнерів на міжнародних майданчиках, або, якщо й доносять, то у спотвореному вигляді", - наголошується у заяві.

Окрім того, нагадується, що яскравим прикладом стало безпрецедентне за рівнем участі, кількістю учасників і консолідованої позиції засідання за формулою Арріа 12 березня, яке фактично не було висвітлене російськими МЗС або ЗМІ.

"Вдячні членам Радбезу ООН, які в ці дні підтвердили позицію щодо невизнання спроб Росії привласнити український Крим. Скликавши пропагандистський захід, Росія вкотре дискредитувала сама себе", - додали в МЗС.

Онлайн-засідання ООН на тему Криму

12 березня відбулося неформальне онлайн-засідання ООН за формулою "Арріа" на тему "Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України". Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі країни - члени ООН долучитися до ініціативи "Кримська платформа з деокупації півострова". У Німеччині закликали Росію повернути Крим Україні. У Канаді заявили, що продовжать тиск на Росію, поки вона не відновить повагу до суверенітету і територіальної цілісності України. США підтримали ініціативу "Кримська платформа". Франція закликала РФ припинити свавільну політику переслідування опонентів окупації Криму.

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Автор: Віталій Саєнко