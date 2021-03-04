Столтенберг зазначив, що цього б не сталося, якби Україна тоді була в НАТО.

Росія не окупувала б Крим у 2014 році, якби Україна була членом НАТО.

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"Моя коротка відповідь - цього (анексії -ред.) б не сталося, тому що мета існування НАТО - захищати кожного союзника. Якщо атаковано одного союзника, то діє правило: один за всіх і всі за одного", - сказав він, відповідаючи на питання студентів про те, чи сталася б окупація Криму Росією, якби Україна була членом НАТО в 2014 році. Столтенберг в черговий раз підкреслив, що завдання НАТО - запобігання конфліктів і збереження миру, передає ТАСС.

Говорячи про можливе членство України і Грузії в НАТО, генсек зазначив, що двері Альянсу залишаються відкритими.

"Україні та Грузії необхідно відповідати стандартам НАТО для цього. Мій головний посил - їм потрібно фокусуватися на реформах з модернізації інститутів, боротьбі з корупцією. І ми допомагаємо їм у проведенні реформ", - додав він.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля". Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

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Автор: УНІАН