Він поки перебуває в Росії, тому покарання відбуватиме після затримання.

Народний депутат України попередніх V–VII скликань від забороненої "Партії регіонів" Олег Царьов отримав заочно 8 років тюрми за фінансування збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Оскільки зловмисник переховується від правосуддя, розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що суд призначив Царьову 8 років тюрми, а також конфіскував усе належне йому майно. Тому в дохід України було вилучено:

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два майнові комплекси у тимчасово захопленому Криму: санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", загальна вартість яких становить понад 456 млн грн;

квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 млн грн;

земельну ділянку на Київщині, яка оцінюється у 1,3 млн грн.

В рішенні суду йдеться, що екснардеп-регіонал постійно фінансує бюджет РФ, сплачуючи "податки" за свій рекреаційний бізнес у Криму. Крім того, він фінансує Росгвардію, якій платить за охорону цих об’єктів.

Суд визнав Царьова винним за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

В СБУ зазначають, що раніше Царьову було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а обвинувальний акт за цими фактами скеровано до суду.

Також у 2022 році він вже отримав перший заочний судовий вирок за іншими статтями, а саме 12 років позбавлення волі.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, наразі заочно засуджений Царьов перебуває у Росії, де продовжує здійснювати протиправну діяльність.

"Призначене покарання він відбуватиме з моменту затримання", - додали у повідомленні.

Олег Царьов - що відомо про зрадника

Як повідомляв УНІАН, колишній "регіонал" Олег Царьов ще з 2014 року перейшов на бік Росії, відкрито виступив на боці так званих сепаратистів на Донбасі, зокрема він закликав створювати в Луганську свій уряд і проводити референдум. Пізніше він вже цілком відкрито очолив союз терористичних псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР".

У 2023 р. Царьова у Криму підстрелили, повідомлялось про його критичний стан, але він вижив.

У березні 2023 року Київський апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції щодо колишнього народного депутата Олега Царьова - 12 років позбавлення волі.

У травні 2022 року Шевченківський районний суд Києва визнав Олега Царьова винним у посяганні на територіальну цілісність України і спробах насильницького повалення конституційного ладу. Йому ставиться за провину ряд епізодів, що датуються квітнем-травнем 2014 року, коли Царьов публічно закликав до повалення законної влади в Україні і перегляду українських кордонів.

Також відомо, що під час Революції Гідності Царьов підтримував експрезидента-втікача Віктора Януковича і пропонував бійців "Беркута", які стріляли в людей.

6 березня 2023 року колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану адвокатом Царьова і вирішила залишити її без задоволення.

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