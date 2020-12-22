Заступника голови Офісу президента Олега Татарова підозрюють у наданні хабара за фальсифікацію експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

Прокурори проситимуть суд обрати заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 10 млн грн.

Про це кореспондента УНІАН повідомив в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

Він повідомив, що клопотання про обрання Татарову запобіжного заходу буде спрямоване до Вищого антикорупційного суду. У документі прокурори САП проситимуть взяти Татарова під варту з альтернативою застави у 10 млн грн.

Раніше Грищук повідомив, що клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову передадуть до суду після вручення йому цього документу для ознайомлення.

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Справа проти Татарова: що відомо

18 грудня заступнику керівника ОП, екс-посадовцю держкомпанії "Укрбуд" Олегу Татарову було повідомлено про підозру в наданні неправомірної вигоди посадовій особі за фальсифікацію експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії вартістю 81 млн грн. Це було здійснено шляхом надсилання відповідного повідомлення на всі відомі слідству адреси Татарова.

Особисто вручити підозру Татарову детективам НАБУ не вдалося, оскільки їх не пустили до Офісу президента.

Слідство вважає, що Олег Татаров може бути причетним до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта. Йдеться про судову оцінювально-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та корпорацією-забудовником "Укрбуд".

Татаров є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Йому інкриміновано надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

Крім Татарова, у вчиненні цього злочину підозрюють заступника директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтина Дубоноса (ч. 3 ст. 368 КК України) та колишнього народного депутата, екс-президента "Укрбуду" Максима Микитася (ч. 3 ст. 369 КК України).

21 грудня Татаров приходив до НАБУ й отримав документи у справі.

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Автор: Дмитро Хилюк